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Günlük burç yorumları - 1 Aralık Salı

Burcunuzu yeni günde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Aralık Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2020 Salı 08:47 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2020 Salı 08:52
Günlük burç yorumları - 1 Aralık Salı

KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi temkinli davranmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 1 Aralık Salı

BOĞA: Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Sözlerinize dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Aralık Salı

İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmediğinizden kalabalık ortamlara giriyorsunuz. Bu durum olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 1 Aralık Salı

YENGEÇ: Aşk konusunda üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulanları büyüterek, gereksiz tartışmalara girebilirsiniz.
İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.

Günlük burç yorumları - 1 Aralık Salı

ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Deneyimlerinizi genişletmek isteyeceksiniz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

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