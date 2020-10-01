Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 09:35Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 09:40
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe
KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konuları araştırmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: Duygulaırnızdaki artışlar yüzünden kendinizi denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe
İKİZLER: Dostlarınızdan destek göreceksiniz. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe
YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe
ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.