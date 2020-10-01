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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe

Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 09:40
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konuları araştırmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.
Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.

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Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe

BOĞA: Duygulaırnızdaki artışlar yüzünden kendinizi denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz.
Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe

İKİZLER: Dostlarınızdan destek göreceksiniz. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe

YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Perşembe

ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.

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