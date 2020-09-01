Günlük burç yorumları- 1 Eylül Salı

Bugün Ay Balık burcunda. Bugüne hassas başlıyoruz. Gökyüzü Balık burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'a hazırlanıyor. Hassas ve kırılgan hissettiğimiz bir gün. Geçmiş olaylar, geçmiş aşklar aklımıza gelebilir. Eski sevgilinize olan özleminiz artabilir. Bu Dolunay haklı haksız her şeyi ortaya dökecek. Herkes hakkını alacak. Eğer ilişkiniz varsa bu süreçte kavga etmeyen, sabreden kazanır. Dikkatli olun. Yarın Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Hassasiyetimizin fazla olduğu günlerden geçiyoruz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Eylül Salı günlük burç yorumları...