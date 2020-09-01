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Haberler Galeri Günlük burç yorumları- 1 Eylül Salı

Günlük burç yorumları- 1 Eylül Salı

Bugün Ay Balık burcunda. Bugüne hassas başlıyoruz. Gökyüzü Balık burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'a hazırlanıyor. Hassas ve kırılgan hissettiğimiz bir gün. Geçmiş olaylar, geçmiş aşklar aklımıza gelebilir. Eski sevgilinize olan özleminiz artabilir. Bu Dolunay haklı haksız her şeyi ortaya dökecek. Herkes hakkını alacak. Eğer ilişkiniz varsa bu süreçte kavga etmeyen, sabreden kazanır. Dikkatli olun. Yarın Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Hassasiyetimizin fazla olduğu günlerden geçiyoruz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Eylül Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2020 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2020 Salı 09:55
Günlük burç yorumları- 1 Eylül Salı

KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

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Günlük burç yorumları- 1 Eylül Salı

BOĞA: Katıldığınız etkinliklerde karşıt fikirlerle karşılaşabilrisiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve onlara karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.

Günlük burç yorumları- 1 Eylül Salı

İKİZLER: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Yeni düşünceler ve farklı fikirler gündemde olacak.

Günlük burç yorumları- 1 Eylül Salı

YENGEÇ: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.

Günlük burç yorumları- 1 Eylül Salı

ASLAN: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

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