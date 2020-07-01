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Günlük burç yorumları - 1 Temmuz Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 08:57 Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 09:02
Günlük burç yorumları - 1 Temmuz Çarşamba

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirdekilere sabır ve güç göstermeniz önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyorsunuz. Bu da çevrenizde fark yaratıyor.

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Günlük burç yorumları - 1 Temmuz Çarşamba

BOĞA: İmkânsız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını göreceksiniz. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz Çarşamba

İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz Çarşamba

YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz Çarşamba

ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, ilgili olmalısınız.

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