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Günlük burç yorumları - 10 Ekim Perşembe

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:42 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:46
Günlük burç yorumları - 10 Ekim Perşembe

KOÇ:

Bugün kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yaptığınız her iş özen ve dikkat istiyor. Üstelik fazla sorumluluk almanız, sizin iki kere daha fazla dikkatli olmanızı gerektiriyor. Herkesin gözü üstünüzde ve bunları biliyor olmanın rahatsızlığınızı taşıyorsunuz.. Duygularınızla hareket ettiğiniz zaman hatalar yapmanız doğal.

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Günlük burç yorumları - 10 Ekim Perşembe

BOĞA:

İş ilişkilerinizde aşırı sabırlı davranışlarınız sizi adım, adım başarıya götürüyor. Sizi tanıyanlar bile, bu yönünüzü hala çözemediler. Anlaşılmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Farklı olmak hoşunuza gidiyor. Özellikle iş arkadaşlarınızın davranış biçimi çok önemli. Disiplinsizlikten nefret ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Ekim Perşembe

İKİZLER:

Karar vermeden önce öylesine ince eleyip sık dokuyorsunuz ki, çevrenizdeki kişileri canından bezdirebilirsiniz. Dar düşünceli ve bağnaz kişiler tarafından yargılanmanız sorun değil.Yakın ilişkilerinizde yanlış yönlendirmelerin getirdiği aksaklıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Ekim Perşembe

YENGEÇ:

Bugün, bir çok nedenlerden dolayı gereksiz problemlere kucak açıyorsunuz. Detaycı yapınızı daha belirgin bir hale getirmek isteyecek ve bugün duygusal davranmayı yeğleyeceksiniz. Belleğiniz çok güçlü. Yaşadığınız hiçbir olayı unutmuyorsunuz.. Aşk yaşantınızda ise, hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Ekim Perşembe

ASLAN:

Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve entelektüel konularda aynı düşünce içinde hareket edeceksiniz. Bugün kardeşlerinizle ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Enerjinizi geçmiş deneylerden yola çıkarak yeni bir şekilde değerlendirme yoluna gidebilirsiniz. Önünüze sunulan seçenekleri doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız.

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