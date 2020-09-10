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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 10 Eylül Perşembe!

Günlük burç yorumları - 10 Eylül Perşembe!

Bugün ay İkizler burcunda. Bol dedikodulu bir güne başlıyoruz. Bugün kulağınıza gelen dedikodulara dikkat edin. Gün sonunda zarar gören siz olabilirsiniz. Ayrıca, oldukça enerjik bir gün olacak. Bugün bol bol sosyalleşmek isteyeceksiniz. Bu arada savaş gezegeni Mars, Koç burcundaki retro hareketine başladı. Emeklerinizin karşılığını alma zamanı. Mücadele edenler biraz daha sabretmeli. Mars ödüllerini dağıtmak için hazır. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:12 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:13
Günlük burç yorumları - 10 Eylül Perşembe!

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

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Günlük burç yorumları - 10 Eylül Perşembe!

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkilenip hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle irleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Eylül Perşembe!

İKİZLER: Özgün davranışlarınızı sergilerken, hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Eylül Perşembe!

YENGEÇ: Çalışanlarınızın fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun önemini biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Eylül Perşembe!

ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.

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