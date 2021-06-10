  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 10 Haziran Perşembe

Günlük burç yorumları - 10 Haziran Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 08:48 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 08:52
Günlük burç yorumları - 10 Haziran Perşembe

KOÇ: BUGÜN çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapmamalısınız. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 10 Haziran Perşembe

BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde yapıcı davranacaksınız. Arabuluculuk görevinizi yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran Perşembe

İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek kendinizi geri plana çekebilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran Perşembe

YENGEÇ: GEÇMİŞTEKİ hataları yapmamalısınız. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Bu dönemde çevrenizi yargılıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Haziran Perşembe

ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Pizzacıda yürekler ağza geldi: İşletme sahibinin ilk yardımı hayat kurtardı
Pizzacıda yürekler ağza geldi: İşletme sahibinin ilk yardımı hayat kurtardı