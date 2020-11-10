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Günlük burç yorumları - 10 Kasım Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Kasım Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 10:28 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 10:33
Günlük burç yorumları - 10 Kasım Salı

KOÇ: Her zaman idealleriniz çok önemli. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

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Günlük burç yorumları - 10 Kasım Salı

BOĞA: Kendinizi huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Kasım Salı

İKİZLER: Yapıcı ve yaratıcı yönleriniz size avantaj sağlıyor. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 10 Kasım Salı

YENGEÇ: Bugün, sevdiklerinizle bir araya gelerek açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı konularda problemler artabilir.

Günlük burç yorumları - 10 Kasım Salı

ASLAN: Son günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınız yoğun.

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