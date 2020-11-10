Günlük burç yorumları - 10 Kasım Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Kasım Salı günlük burç yorumları... KOÇ: Her zaman idealleriniz çok önemli. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. BOĞA: Kendinizi huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz. İKİZLER: Yapıcı ve yaratıcı yönleriniz size avantaj sağlıyor. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz. YENGEÇ: Bugün, sevdiklerinizle bir araya gelerek açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı konularda problemler artabilir. ASLAN: Son günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınız yoğun. BAŞAK: Kısa yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz. TERAZİ: Bugün kendinizden başka hiçkimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz. Şartlarınızı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.