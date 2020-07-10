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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 10 Temmuz Cuma

Günlük burç yorumları - 10 Temmuz Cuma

20 Temmuz'da Yengeç burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay yorulan gökyüzüne nefes aldıracak. Retrolar ve tutulmalardan sıkışan gökyüzü biraz rahatlayacak. Sadece gökyüzü değil, kişisel olarak bizlerde rahatlama sürecine gireceğiz. Bu Yeniay sayesinde 21 Haziran ve 5 Temmuz'da gerçekleşen ağır tutulmaların etkisinden bir nebzede olsa kurtulma şansımız olacak. Oğlak aksındaki tutulmalar bitti. Oğlak burçları son 1 buçuk yıldır çok sıkıntı çektiler. Bu dönemden sonra Oğlak ve yine tutulmaların etkisinde olan Yengeç, Koç ve Terazi burçları rahatlama sürecine girecektir. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 10 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:33 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:52
Günlük burç yorumları - 10 Temmuz Cuma

KOÇ: Olaylara farklı bir yorum getirmeniz mümkün. Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin. İkna kabiliyetinizi, kazançlarınızı artırma konusunda kullanabileceğiniz bir gün. Problemler canınızı sıkıyor.

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Günlük burç yorumları - 10 Temmuz Cuma

BOĞA: Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili gelişiyor. Yaşama baktığınız köşeler çok önemli. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurun.

Günlük burç yorumları - 10 Temmuz Cuma

İKİZLER: Bugün birçok kombinasyon çalışmalar içinde olmanıza rağmen, iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz, çevrenizde merak konusu. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Pratik yönleriniz ön planda.

Günlük burç yorumları - 10 Temmuz Cuma

YENGEÇ: Hedeflerinize yaklaşırken, çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz.
Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Temmuz Cuma

ASLAN: Değerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Egolarınızın güç kazanması sonucunda, kendi fikirlerinize herkesten daha fazla değer verecek ve tartışmaktan korkmayacaksınız.

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