Günlük burç yorumları - 10 Temmuz Cuma

20 Temmuz'da Yengeç burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay yorulan gökyüzüne nefes aldıracak. Retrolar ve tutulmalardan sıkışan gökyüzü biraz rahatlayacak. Sadece gökyüzü değil, kişisel olarak bizlerde rahatlama sürecine gireceğiz. Bu Yeniay sayesinde 21 Haziran ve 5 Temmuz'da gerçekleşen ağır tutulmaların etkisinden bir nebzede olsa kurtulma şansımız olacak. Oğlak aksındaki tutulmalar bitti. Oğlak burçları son 1 buçuk yıldır çok sıkıntı çektiler. Bu dönemden sonra Oğlak ve yine tutulmaların etkisinde olan Yengeç, Koç ve Terazi burçları rahatlama sürecine girecektir. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 10 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...