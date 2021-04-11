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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 11 Nisan Pazar

Günlük burç yorumları - 11 Nisan Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Nisan Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 09:38 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 09:42
Günlük burç yorumları - 11 Nisan Pazar

KOÇ: HIRSLARINIZ konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır. Zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 11 Nisan Pazar

BOĞA: BUGÜN, her türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Karşınızdaki kişilerin sizi anlamaları mümkün değil.
Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Nisan Pazar

İKİZLER: DENGELERİNİZİ bozmak istemiyorsanız, isteklerinize bir gem vurmalı ve partnerinizle olan ilişkilerinize belli bir düzen getirmelisiniz. Bugün, içsel sesiniz çok önemli olacak.

Günlük burç yorumları - 11 Nisan Pazar

YENGEÇ: SINIRLARINIZI genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyor, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 11 Nisan Pazar

ASLAN: HAYALLERİNİZİN altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz.. İnatçı yapınızı işlerinize fazla yansıtmak istemediğiniz için bazen sizi anlamak zor.

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