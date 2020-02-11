  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı

Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Şubat Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2020 Salı 09:36 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020 Salı 09:38
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı

KOÇ
Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Yeni bağlantılar peşinde koşturmanız sizi daha da motive ediyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı

BOĞA
Aynı ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Çünkü, bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor.

Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı

İKİZLER
Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız.

Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı

YENGEÇ
Düşüncelerinizde sezgisel davranışlarınızın payı çok fazla büyük. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak.

Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Salı

ASLAN
Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Bugün partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışını ona bırakmalısınız.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Ünlü iş adamı Bill Gates'in lüks yatında yok yok
Ünlü iş adamı Bill Gates'in lüks yatında yok yok
BİZE ULAŞIN