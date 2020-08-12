  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Çarşamba

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Çarşamba

Bugün Ay Boğa burcunda. Tembellik yapacağımız bir gün olacak. Bolca yemek yiyeceğimiz ve uyumak istediğimiz bir güne uyandık. Bugün tatlıyı biraz fazla kaçırabiliriz. Tüm günü sakin ve kendi halimizde geçireceğiz. Kitap okuyarak ya da dinlenerek geçireceğimiz bir gün. İçsel sorgulamalar yapıp, Mars retrosu öncesi bazı konularda karar verebilirsiniz. Aşk gezegeni Venüs Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Venüs'ün Yengeç burcundaki seyri nedeniyle çevremizden bolca aşk haberleri duyabiliriz. Başta Yengeç burçları olmak üzere, aşık olmak ve evlilik adımları atmak için ideal bir ay. Ağustos, ılımlı aylardan birisi. Eylül ve ekim daha karışık ve zor olacak. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:37 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:52
Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Çarşamba

KOÇ: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars'ın burcunuzda ilerlemesi duygularınızı yeniden canlandırabilir. İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Çarşamba

BOĞA: Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Takıntılı olduğunuz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Çarşamba

İKİZLER: Bu dönemde ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle ilintili ilerleyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Çarşamba

YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Çarşamba

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Ağustos Çarşamba hava durumu...
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Ağustos Çarşamba hava durumu...
  • SON DAKİKA