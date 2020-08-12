Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Çarşamba

Bugün Ay Boğa burcunda. Tembellik yapacağımız bir gün olacak. Bolca yemek yiyeceğimiz ve uyumak istediğimiz bir güne uyandık. Bugün tatlıyı biraz fazla kaçırabiliriz. Tüm günü sakin ve kendi halimizde geçireceğiz. Kitap okuyarak ya da dinlenerek geçireceğimiz bir gün. İçsel sorgulamalar yapıp, Mars retrosu öncesi bazı konularda karar verebilirsiniz. Aşk gezegeni Venüs Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Venüs'ün Yengeç burcundaki seyri nedeniyle çevremizden bolca aşk haberleri duyabiliriz. Başta Yengeç burçları olmak üzere, aşık olmak ve evlilik adımları atmak için ideal bir ay. Ağustos, ılımlı aylardan birisi. Eylül ve ekim daha karışık ve zor olacak. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...