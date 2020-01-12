Günlük burç yorumları - 12 Ocak Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 12 Ocak Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 09:32Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 09:32
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KOÇ: Maddi konularda meraklı yapınızı ortaya çıkaran araştırmalar peşindesiniz. İsteklerinizdeki artışların sizi yönlendirmesine izin verecek ve bir çok olayınızı zincirleme bir şekilde halledeceksiniz. Güven duygunuzun gelişmiş olduğunu görmek yakın dostlarınızı da olumlu etkilenmesine neden olacaktır. Bugün oldukça iddialı davranmalısınız.
BOĞA: Sabah saatlerinde başlattığınız bir işiniz, akşama doğru hız kazandığını görmek sizi oldukça mutlu edecek. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda, kendinize özgün hareket etmekle birçok kişinin sempatisini kazanabilirsiniz. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getirmek, sizi olumlu bir potaya getiriyor.
İKİZLER: Düşüncelerinizde cesur yönlerinizle dikkat çekiyor ve fikirlerinizi çevrenize kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün, dostlarınızla birlikte karşılıklı görüşmeleriniz olacak. Ailenizin de görüşlerinden yola çıkarak, uzun süredir gerçekleştirmek istediğiniz projelere sıcak bakabilirsiniz. Gizliliğin çekici geleceği bir gün, siz de hoş gelecektir.
YENGEÇ: Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Geleneksel yapınızın sizi zorlaması halinde, yakın dostlarınızdan duygusal destekler alabilirsiniz. Ayak bileklerinizi korumalısınız.
ASLAN: Kendinizi aşma konusunda uyguladığınız katı kurallarınız var. Hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, içsel olarak yalnızlık duygusuna kapılmanıza neden oluyor. Partnerinizin sizi desteklemesi konusunda, çekimser beklentiler içindesiniz. Mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacaktır.