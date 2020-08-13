Günlük burç yorumları - 13 Ağustos Perşembe

Bugün Ay İkizler burcunda. Eğlenceli ve sosyal olmak istediğimiz bir güne uyandık. Bugün evde olmak yerine dışarı çıkıp, uzun zamandır görüşmediğiniz dostlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz. Bugün iletişim trafiği artıyor. Çok fazla dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Venüs Yengeç, Merkür Aslan burcunda. Gökyüzü bir hayli hareketli. Dikkatli hareket etmekte fayda var. Kırıcı konuşmalardan kaçının. Ağustos, ılımlı aylardan birisi. Eylül ve ekim daha karışık ve zor olacak. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...