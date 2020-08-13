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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 13 Ağustos Perşembe

Günlük burç yorumları - 13 Ağustos Perşembe

Bugün Ay İkizler burcunda. Eğlenceli ve sosyal olmak istediğimiz bir güne uyandık. Bugün evde olmak yerine dışarı çıkıp, uzun zamandır görüşmediğiniz dostlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz. Bugün iletişim trafiği artıyor. Çok fazla dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Venüs Yengeç, Merkür Aslan burcunda. Gökyüzü bir hayli hareketli. Dikkatli hareket etmekte fayda var. Kırıcı konuşmalardan kaçının. Ağustos, ılımlı aylardan birisi. Eylül ve ekim daha karışık ve zor olacak. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 09:52 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:21
Günlük burç yorumları - 13 Ağustos Perşembe

KOÇ: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmelisiniz. Diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 13 Ağustos Perşembe

BOĞA: İş konusunda geniş düşünmelisiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 13 Ağustos Perşembe

İKİZLER: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmasa da, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları değerlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Ağustos Perşembe

YENGEÇ: Güvensizliğinizi yendiğinizde, daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmalısınız. Kendi bildiğiniz gibi yaşıyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 13 Ağustos Perşembe

ASLAN: Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Her şeyi kendinize göre yorumluyorsunuz.

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