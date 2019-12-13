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Günlük burç yorumları - 13 Aralık Cuma

Burcunuzu bugün bekleyen neler var? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Aralık Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 09:52
Günlük burç yorumları - 13 Aralık Cuma

KOÇ: İçsel olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular, günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Yaşam koşullarınızda arzu etmediğiniz durumları değiştirebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 13 Aralık Cuma

BOĞA: Kişisel çabalarınız her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Bu dönem içinde önemli olan arzu etmediğiniz tüm konularını istekleriniz doğrultusunda yeniden düzenlemek olmalı.

Günlük burç yorumları - 13 Aralık Cuma

İKİZLER: Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da, yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu.

Günlük burç yorumları - 13 Aralık Cuma

YENGEÇ: Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız eski dostlarınızı şaşırtacak.

Günlük burç yorumları - 13 Aralık Cuma

ASLAN: Çevrenizle ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bugün gereğinden fazla alınganlık gösterdiğiniz için, olayları ters bir şekilde yorumluyorsunuz. Enerjiniz oldukça yüksek ve duygusal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.

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