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Günlük burç yorumları - 13 Ekim Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Ekim Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:45 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:51
Günlük burç yorumları - 13 Ekim Salı

KOÇ: Bugün, tam istediğiniz gibi hareketli ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Eşinizin size olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.

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Günlük burç yorumları - 13 Ekim Salı

BOĞA: Bugün kafanızın bir köşesi, hala işinizde rahatsız eden probleminizle meşgul. Çok yakın arkadaşınızı üzen duygusal sorunları sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor.

Günlük burç yorumları - 13 Ekim Salı

İKİZLER: Bir arkadaşınıza görüşme sözü verdiğinizi unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek, gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Bugün gerginsiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Ekim Salı

YENGEÇ: Toplumsal değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden, kişiliğinizi öne çıkarıyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Ekim Salı

ASLAN: Güçlü enerjinizi kullanacağınız potansiyele sahip olmanıza karşın, sürekli denetlenmeniz sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Yönlendirilmeye tahammülünüz yok.

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