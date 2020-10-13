Günlük burç yorumları - 13 Ekim Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Ekim Salı günlük burç yorumları... KOÇ: Bugün, tam istediğiniz gibi hareketli ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Eşinizin size olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin. BOĞA: Bugün kafanızın bir köşesi, hala işinizde rahatsız eden probleminizle meşgul. Çok yakın arkadaşınızı üzen duygusal sorunları sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı oyalıyor. İKİZLER: Bir arkadaşınıza görüşme sözü verdiğinizi unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek, gerçekten bir arada olmak istiyorlar. Bugün gerginsiniz. YENGEÇ: Toplumsal değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden, kişiliğinizi öne çıkarıyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz. ASLAN: Güçlü enerjinizi kullanacağınız potansiyele sahip olmanıza karşın, sürekli denetlenmeniz sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Yönlendirilmeye tahammülünüz yok. BAŞAK: Fiziksel aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Aşk hayatınız karışabilir. TERAZİ: Kardeşlerinizle sıkı bağlar içindesiniz. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.