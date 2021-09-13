Günlük burç yorumları - 13 Eylül Pazartesi

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 08:43Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 08:51
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KOÇ: MESLEKİ başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Aile ve sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.
BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrolünüzü denetlemek zorundasınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.
İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konuları araştırmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. Hırslarınızı büyütüyorsunuz.
YENGEÇ: İSTEKLERİNİZİ başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir dönem içindesiniz. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin.
ASLAN: PARANIZIN değerini bilirken, enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdiklerinizle paylaşım içinde olacaksınız. Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla yaşam standartınızı sağlayacaksınız.