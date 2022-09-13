Günlük burç yorumları - 13 Eylül Salı

Hafta sonunda burcunuzda sizleri neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Eylül Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 09:38Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 09:43
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KOÇ: Bugün, özellikle kendi benliğinizle baş başa kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek, bilinçli bir şekilde olaylara yaklaşıyorsunuz.
BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, bazı konular hızla sonuçlanacak.
İKİZLER: Aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. İki taraf arasında davranış mesafelerinizi ayırım gözetmeden uygulayın.
YENGEÇ: Zorda kalan insanların "hızır servisi" gibisiniz. Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. Bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz.
ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimleri ile; bir çok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi siz çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.