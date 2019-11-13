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Günlük burç yorumları- 13 Kasım Çarşamba

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:19 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:21
Günlük burç yorumları- 13 Kasım Çarşamba

KOÇ: Bugün, Ay kombinasyon burcunuz İkizler'de ilerlerken, duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor. İlişkilerinizde güç arayışı bir türlü bitmiyor. Partnerinizin istekleriyle hareket edeceksiniz.

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Günlük burç yorumları- 13 Kasım Çarşamba

BOĞA: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Planladığınız olayları yaşama geçirmek için daha beklememelisiniz. Zamanlama konusunda akıllıca davranmalı ve kendinizi yeniden yapılandırmalısınız.

Günlük burç yorumları- 13 Kasım Çarşamba

İKİZLER: Ay, burcunuzda ilerliyor Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak, aranızda maddi konuların gündeme gelmesi aklınızı kurcalayabilir.

Günlük burç yorumları- 13 Kasım Çarşamba

YENGEÇ: Ay'ın konumu, bilinçaltınızı etkiliyor. Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Olayları kafanızda çok büyütüyorsunuz. Şimdiye kadar düşünmediğiniz detaylara yoğunlaşacaksınız.

Günlük burç yorumları- 13 Kasım Çarşamba

ASLAN: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz.

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