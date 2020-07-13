Günlük burç yorumları - 13 Temmuz Pazartesi

Neptün'ün Balık burcunda retro olması bu yaz bolca yağmur yaşayacağımızı gösteriyor. Sıcak aşırı sıcak soğuk aşırı soğuk olacak. Neptün Balık retrosu selleri ve yağışları gündemimizden düşürmeyecek. Bu arada gökyüzü 20 Temmuz'daki Yeniay'a hazırlanıyor. Yengeç burcunda gerçekleşecek olan bu Yeniay'ın daha şifacı ve toplayıcı olması bekleniyor. Yengeç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde 2020'nin bizi yoran tutulmaları etkisini biraz azaltabilir. Ayrıca gözümüz aydın, Merkür retrosu dün itibariyle bitti! Ama bizde bittik. Ayrılıklar yaşandı. Belki de bitmesi gerekenler bitti. Olaylara olumlu bakmak gerekiyor. Merkür retrosunun yıkıcı etkisi hepimizi derinden sarstı. Sıra Mars retrosuna geldi. Hazır olun, kasıp kavuracak! Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...