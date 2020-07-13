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Günlük burç yorumları - 13 Temmuz Pazartesi

Neptün'ün Balık burcunda retro olması bu yaz bolca yağmur yaşayacağımızı gösteriyor. Sıcak aşırı sıcak soğuk aşırı soğuk olacak. Neptün Balık retrosu selleri ve yağışları gündemimizden düşürmeyecek. Bu arada gökyüzü 20 Temmuz'daki Yeniay'a hazırlanıyor. Yengeç burcunda gerçekleşecek olan bu Yeniay'ın daha şifacı ve toplayıcı olması bekleniyor. Yengeç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde 2020'nin bizi yoran tutulmaları etkisini biraz azaltabilir. Ayrıca gözümüz aydın, Merkür retrosu dün itibariyle bitti! Ama bizde bittik. Ayrılıklar yaşandı. Belki de bitmesi gerekenler bitti. Olaylara olumlu bakmak gerekiyor. Merkür retrosunun yıkıcı etkisi hepimizi derinden sarstı. Sıra Mars retrosuna geldi. Hazır olun, kasıp kavuracak! Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:25
Günlük burç yorumları - 13 Temmuz Pazartesi

KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalısınız. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir kapris yapabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 13 Temmuz Pazartesi

BOĞA: Kazançlarınızda istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler olabilir.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz Pazartesi

İKİZLER: Kendinizi ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz Pazartesi

YENGEÇ: Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan, hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 13 Temmuz Pazartesi

ASLAN: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli olmalısınız.

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