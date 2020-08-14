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Günlük burç yorumları - 14 Ağustos Cuma

Ay bugün İkizler burcunda. Çift ruhlu bir güne uyandık. Sabah başka akşam başka bir ruh halinde olacağız. Enerjik bir gün. Ancak ne yapmak istediğimize karar veremediğimiz bir sabah başlıyor. İkizlerin eğlenceli haline kapılmak isterken, içsel anlamda sorgulamalar yapabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü ruh hali bugünün konu başlıklarından birisi. Bu nedenle eğlencenin tadını çıkarın. Kendinizi yoracağınız bir gün. Gün sonu yorgunluğu üzerinizde olabilir. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:57 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 10:06
Günlük burç yorumları - 14 Ağustos Cuma

KOÇ: Odaklaşacağınız konularda pratik şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize veriyor olmanız muhteşem.

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Günlük burç yorumları - 14 Ağustos Cuma

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.

Günlük burç yorumları - 14 Ağustos Cuma

İKİZLER: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu bir kişilik haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Ağustos Cuma

YENGEÇ: Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecektir.

Günlük burç yorumları - 14 Ağustos Cuma

ASLAN: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; enerjinizi iyi kullanmalısınız. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.

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