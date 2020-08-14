Günlük burç yorumları - 14 Ağustos Cuma

Ay bugün İkizler burcunda. Çift ruhlu bir güne uyandık. Sabah başka akşam başka bir ruh halinde olacağız. Enerjik bir gün. Ancak ne yapmak istediğimize karar veremediğimiz bir sabah başlıyor. İkizlerin eğlenceli haline kapılmak isterken, içsel anlamda sorgulamalar yapabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü ruh hali bugünün konu başlıklarından birisi. Bu nedenle eğlencenin tadını çıkarın. Kendinizi yoracağınız bir gün. Gün sonu yorgunluğu üzerinizde olabilir. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...