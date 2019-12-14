Günlük burç yorumları - 14 Aralık Cumartesi

BOĞA: Düşüncelerinizden ödün vermeyen yapınıza rağmen, gün içinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili hatalarınızı gözden geçirme ihtiyacı içinde olacaksınız. Coşkularınız en büyük rehberiniz.
İKİZLER: Bugün, çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız. Yatırımlarınız için biraz daha beklemelisiniz.
YENGEÇ: Partnerinize karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz. Fakat iddiacı yönleriniz küçük tartışmalara neden olabilir. Bugün enerjinizi işinize rahat bir şekilde yansıtacaksınız.
ASLAN: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda sizin fikirlerinize ihtiyaç duyan kişiler olacaktır. Mantıklı yaklaşımlarınız ve olaylara kısa sürede çözüm getirmeniz her zaman takdir görüyor.