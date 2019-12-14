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Günlük burç yorumları - 14 Aralık Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 14 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 09:00
Günlük burç yorumları - 14 Aralık Cumartesi

KOÇ: Özgürce hareket etmek isteyeceğiniz bir gün içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz. Moraliniz çabuk bozuluyor.

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Günlük burç yorumları - 14 Aralık Cumartesi

BOĞA: Düşüncelerinizden ödün vermeyen yapınıza rağmen, gün içinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili hatalarınızı gözden geçirme ihtiyacı içinde olacaksınız. Coşkularınız en büyük rehberiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Aralık Cumartesi

İKİZLER: Bugün, çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız. Yatırımlarınız için biraz daha beklemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Aralık Cumartesi

YENGEÇ: Partnerinize karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz. Fakat iddiacı yönleriniz küçük tartışmalara neden olabilir. Bugün enerjinizi işinize rahat bir şekilde yansıtacaksınız.

Günlük burç yorumları - 14 Aralık Cumartesi

ASLAN: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda sizin fikirlerinize ihtiyaç duyan kişiler olacaktır. Mantıklı yaklaşımlarınız ve olaylara kısa sürede çözüm getirmeniz her zaman takdir görüyor.

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