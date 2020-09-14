Günlük burç yorumları - 14 Eylül Pazartesi

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları... KOÇ: Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin. İkna kabiliyetinizi, kazançlarınızı arttırma konusunda kullanabileceğiniz bir gün. Son günlerde yaşadığınız problemler canınızı sıkıyor. BOĞA: Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili gelişiyor. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, dikkatli olun. İKİZLER: Bugün iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz, çevrenizde merak konusu. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Pratik yönleriniz ön plana çıkıyor. Rahatladığınızı göreceksiniz. YENGEÇ: Hedeflerinize yaklaşırken, çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz ASLAN: Değerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Egolarınızın güç kazanması sonucunda, kendi fikirlerinize herkesten daha fazla değer verecek ve tartışmaktan korkmayacaksınız. BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz. Kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi kullanmak için bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. TERAZİ: Birçok arkadaşınız sizinle ortak iş yapmak istiyor. Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı seven kişiliğinizle, katılacağınız toplantılarda duygusal konuşmalarınızla dikkat çekiyorsunuz.