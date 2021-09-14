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Günlük burç yorumları - 14 Eylül Salı

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Eylül Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 08:45 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 08:50
Günlük burç yorumları - 14 Eylül Salı

KOÇ: JEST yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz bu huyunuzu bildiğinden sürekli sizden bir şeyler bekliyor. Özellikle iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor.

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Günlük burç yorumları - 14 Eylül Salı

BOĞA: DOĞUŞTAN kişisel çekiciliğe sahip bir kişi olmanız, çevrenizin çok kalabalık olmasına sebep oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konudan çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül Salı

İKİZLER: İŞ ilişkilerinde düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşadığınız zaman, kendinizi işinizde daha verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül Salı

YENGEÇ: PLATONİK aşklardan çok, idealist ilişkileri seviyorsunuz. Yaşamı uzaklarda değil, yanı başınızda arayanlardansınız.
Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat,o hala sevginizi ispatlamanızı bekliyor.

Günlük burç yorumları - 14 Eylül Salı

ASLAN: İDEALLERİNİZİN peşinde koşmayı seviyorsunuz. Fakat, yetersiz kaldığınız zaman çevrenizi suçlayabiliyorsunuz.
Güvensizliğinizi yenmelisiniz ve insanlara olumlu yaklaşmayı öğrenin.

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