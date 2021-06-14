Günlük burç yorumları - 14 Haziran Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk,kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 08:51Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 08:55
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KOÇ: DUYGULARINIZDA asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işlerde daha da başarılı olmanıza neden oluyor.
BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. İş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor fakat sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.
İKİZLER: YAŞADIĞINIZ çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi düşündürüyorsunuz.
YENGEÇ: ÇEVRE ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; konulara uygun çözümler getirmelisiniz.
ASLAN: PARTNERİNİZ duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor Şanslı dönemlerinizdesiniz. Bugün hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.