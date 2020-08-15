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Günlük burç yorumları - 15 Ağustos Cumartesi

Bugün Ay Yengeç burcunda. Bugün oldukça duygusal bir sabaha uyandık. Evhamlı ve kırgın hissedebiliriz. Yakınlarımızla görüşmek isteyebiliriz. Onların sorunlarına dahil olup, onlar için savaşmak isteyeceğimiz bir gün. Gün sonunda kendimizi ağlarken bulabilir, duygusallığı biraz abartabiliriz. Sorgulamalar ve kafa karışıklığı bugüne damga vurabilir. Aşk gezegeni Venüs, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Aşkta da duygusal olduğumuz günlerden geçiyoruz. Bu ayın en şanslısı Yengeç burcu. Aşk için uygun zamanlardayız. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:23 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:41
Günlük burç yorumları - 15 Ağustos Cumartesi

KOÇ: Ani değişimleriniz çevrenizde merak uyandırıyor. Sürprizlere karşı duyarlısınız. İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Pozitif enerjiyle yoğunlaşmanızdan dolayı yapacağınız bir istek yelpazesi gündemde.

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Günlük burç yorumları - 15 Ağustos Cumartesi

BOĞA: Maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için, gerekli altyapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu haber alacaksınız.

Günlük burç yorumları - 15 Ağustos Cumartesi

İKİZLER: Bencilce davranışlarınız nedeniyle, kendi istekleriniz doğrultusunda partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz fevri davranışlarınızla, ilişkinizi zorlayabilirsiniz. Çocuklarınızın sorunları ile ilgilenmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Ağustos Cumartesi

YENGEÇ: Enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlık için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız olumsuzluk yaratıyor.

Günlük burç yorumları - 15 Ağustos Cumartesi

ASLAN: Zihinsel dalgınlığınızdan zaman kaybedebilir işlerinizi geciktirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun. Duygularınızda bir mantık gözleniyor. Güven arayışı içindesiniz.

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