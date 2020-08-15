Günlük burç yorumları - 15 Ağustos Cumartesi

Bugün Ay Yengeç burcunda. Bugün oldukça duygusal bir sabaha uyandık. Evhamlı ve kırgın hissedebiliriz. Yakınlarımızla görüşmek isteyebiliriz. Onların sorunlarına dahil olup, onlar için savaşmak isteyeceğimiz bir gün. Gün sonunda kendimizi ağlarken bulabilir, duygusallığı biraz abartabiliriz. Sorgulamalar ve kafa karışıklığı bugüne damga vurabilir. Aşk gezegeni Venüs, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Aşkta da duygusal olduğumuz günlerden geçiyoruz. Bu ayın en şanslısı Yengeç burcu. Aşk için uygun zamanlardayız. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...