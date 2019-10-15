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Günlük burç yorumları - 15 Ekim Salı

Burcunuzda bugün sizi bekleyen neler var? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizler için yorumladı. İşte 15 Ekim Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:32 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:36
Günlük burç yorumları - 15 Ekim Salı

KOÇ:

Duygularınızı baskı altında tutarak isteklerinize belli bir disiplin sağlamayı amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kendinizle ilgili bir takım planlarınız var. Karamsarlığa kapılmazsanız, motive olduğunuz işlerinizde istediğiniz başarı size gelecektir. Sabırlı davranmaya çalışmalı ve abartılardan kaçınmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 15 Ekim Salı

BOĞA:

Ay burcunuzda ilerlerken, kişiselliğinizi sorguluyor ve mükemmel olma yolunda önemli işler planlıyorsunuz. Bugün, aynı ortak özelliklere sahip yakın dostlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için, motivasyon desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Sağlık konusunda, dişlerinizi kontrolden geçirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Ekim Salı

İKİZLER:

Düşüncelerinizi hiçbir şekilde değiştirmek istemediğiniz için, sizi ikna etmeleri zor oluyor. Duygusal olmaktan çok, mantıksal davrandığınız için, hatalarınızdan asgari bir şekilde zarara uğruyorsunuz. Atılımcı yönlerinizin ortaya çıktığı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Girişimci ruhunuzu ortaya koyarken, desteksiz kaldığınızı düşünmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Ekim Salı

YENGEÇ:

Öfkeli davranışların size zarara verdiğini bildiğiniz halde, duygularınızı frenleyemediğiniz dönemler olabiliyor. Bugün, alıngan ve kuşkucu yönleriniz ön plana çıkabilir. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını bildiğiniz halde, tavırlarınızda mantık eksikliği var. Çevrenizdeki kişilerin duygularından etkilenmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Ekim Salı

ASLAN:

Bugün, içinizde kopan fırtınaları paylaşma konusunda cimrilik yapabilir, sizi anlamadıklarından şikayet edebilirsiniz. İçsel huzursuzluğunuzu yenmek zorundasınız. Sevdiklerinizden beklediğiniz haberleri alacak ve kısa yol seyahatleri yapacaksınız. Uzun süredir arzuladığınız tatil, gündem kazanabilir.

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