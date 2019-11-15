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Günlük burç yorumları - 15 Kasım Cuma burç yorumları...

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 15 Kssım Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2019 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019 Cuma 09:35
Günlük burç yorumları - 15 Kasım Cuma burç yorumları...

KOÇ:

Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir. Maddi konularla ilgili emeğinizin karşılığını almanız mümkün fakat siz, yine de tatmin olamayacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 15 Kasım Cuma burç yorumları...

BOĞA:

Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde temek istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Kasım Cuma burç yorumları...

İKİZLER:

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. İçinizde biriken enerjiyi çevre ilişkilerine de yansıyor. Uzun süredir yarım kalan projelerinizi artık tamamlamalısınız. Aklınıza takılan pürüzler sizi sıkmamalı. Olayları abartmadan regüle etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Kasım Cuma burç yorumları...

YENGEÇ:

Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde bir çok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

Günlük burç yorumları - 15 Kasım Cuma burç yorumları...

ASLAN:

Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Bugün, özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız. İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olun.

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