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Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:16 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:20
Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Cumartesi

KOÇ: Bugün üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlıkları ve çok kolaylıkla halledilebilecek konuları konuşacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Cumartesi

BOĞA: İlişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, çok şey beklememelisiniz. Dostluk alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: Bu dönem iş imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Çok istediğiniz ve kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atabileceğinizi gösteriyorsunuz. Ani heyecanlarınız nedeniyle, bir sonraki adımınızda yanılabiliyorsunuz. Bugün, çevrenizle çelişkilisiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Cumartesi

ASLAN: Çevrenizdekilerin fikirlerinden yaralanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmek mutluluk verici. Koşullarınızı yeniden yapılandırın.

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