Günlük burç yorumları - 16 Mayıs Cumartesi

BOĞA: İlişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, çok şey beklememelisiniz. Dostluk alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız.
İKİZLER: Bu dönem iş imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Çok istediğiniz ve kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz.
YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atabileceğinizi gösteriyorsunuz. Ani heyecanlarınız nedeniyle, bir sonraki adımınızda yanılabiliyorsunuz. Bugün, çevrenizle çelişkilisiniz.
ASLAN: Çevrenizdekilerin fikirlerinden yaralanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmek mutluluk verici. Koşullarınızı yeniden yapılandırın.