  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 17 Eylül Perşembe!

Günlük burç yorumları - 17 Eylül Perşembe!

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:30
Günlük burç yorumları - 17 Eylül Perşembe!

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu işbirlikleri gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı esnetmek zorundasınız.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 17 Eylül Perşembe!

BOĞA: Merkalı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 17 Eylül Perşembe!

İKİZLER: Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji hissedeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 17 Eylül Perşembe!

YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz.
Bu dönemde özellikle daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.

Günlük burç yorumları - 17 Eylül Perşembe!

ASLAN: Duygusal zaaflarınız artabilir ve kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu tavrınız çevrenize karşı yanlış anlaşılmalara neden oluyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 17 Eylül Perşembe!
İzmir'de su kesintisi 17 Eylül Perşembe!
  • SON DAKİKA