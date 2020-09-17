Günlük burç yorumları - 17 Eylül Perşembe!

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:30Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:30
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KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu işbirlikleri gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı esnetmek zorundasınız.
BOĞA: Merkalı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
İKİZLER: Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji hissedeceksiniz.
YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Bu dönemde özellikle daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.
ASLAN: Duygusal zaaflarınız artabilir ve kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu tavrınız çevrenize karşı yanlış anlaşılmalara neden oluyor.