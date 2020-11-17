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Günlük burç yorumları - 17 Kasım Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Kasım Salı günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 08:32 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 08:38
Günlük burç yorumları - 17 Kasım Salı

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları, davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.

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Günlük burç yorumları - 17 Kasım Salı

BOĞA: Bugün özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılabilirsiniz.
Sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor.

Günlük burç yorumları - 17 Kasım Salı

İKİZLER: Bazı konuları aklınıza takıyorsunuz. Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı alandaki paslaşmalar sizi gerginleştiriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız sıkkın.

Günlük burç yorumları - 17 Kasım Salı

YENGEÇ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz.
İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını kişisel olarak algılamamalısınız.

Günlük burç yorumları - 17 Kasım Salı

ASLAN: Kaılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkideki güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz günden güne önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada başarılısınız.

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