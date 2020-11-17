Günlük burç yorumları - 17 Kasım Salı

İKİZLER: Bazı konuları aklınıza takıyorsunuz. Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı alandaki paslaşmalar sizi gerginleştiriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız sıkkın.