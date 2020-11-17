Günlük burç yorumları - 17 Kasım Salı

BOĞA: Bugün özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılabilirsiniz. Sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor.
İKİZLER: Bazı konuları aklınıza takıyorsunuz. Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı alandaki paslaşmalar sizi gerginleştiriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız sıkkın.
YENGEÇ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını kişisel olarak algılamamalısınız.
ASLAN: Kaılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkideki güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz günden güne önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada başarılısınız.