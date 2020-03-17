Günlük burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 17 Mart Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 17 Mart 2020 Salı 09:27Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020 Salı 09:30
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Günlük burç yorumları - 17 Mart Salı
KOÇ: Bugün risk alma konusunda acele etmemelisiniz. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü konumunuzu kıskanan kişilerin varlığı, sizi huzursuz edebilir. Maddeyle aranızda duygusal bir bağ oluşturuyorsunuz. Beklentilerinizin cevabı size olumlu gelecektir.
BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesiniz bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Onun olaylara daha duygusal baktığını görmek, canınızı sıkabilir. Fakat sabırlı davranışlarınızla aranızdaki engelleri kaldıracak ve düşüncelerinizle onu etkileyeceksiniz.
Günlük burç yorumları - 17 Mart Salı
İKİZLER: Gün içinde fazla hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Bugün, herkesten farklı düşünceler içindesiniz ve bu özelliğinizi yapıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.
Günlük burç yorumları - 17 Mart Salı
YENGEÇ: Duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz performansı sağlayabilir ve duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Günlük burç yorumları - 17 Mart Salı
ASLAN: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri, hoşunuza gidecektir. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.