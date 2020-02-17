Günlük burç yorumları - 17 Şubat Pazartesi

Burcunuz yeni haftaya nasıl başlıyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:29Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:31
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KOÇ: Çevrenizde ani gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Duygusal anlamda güzel dostluklar ve işbirlikleri gündeme gelecek. Bugün, uzaklara gitme gibi hislere kapılabilirsiniz. Düşüncelerinizde değişim oluyor ve bazen siz bile, bu değişime hayret ediyorsunuz. Geçmişte tepki verdiğiniz konulara, artık duyarsız olacaksınız.
BOĞA: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz. Yolda yürürken çok dikkatli olmalısınız. Kazalara müsaitsiniz.
İKİZLER: Toplumsal enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda oldukça başarılı davranıyor ve isteklerinizde ısrarcı davranıyorsunuz.
YENGEÇ: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. Hissettiğiniz gibi yaşamak istemeniz en doğal hakkınız ve bu konuda kendinize baskı yapmamalısınız.
ASLAN: Venüs, kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerlemekte ve özgür düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.