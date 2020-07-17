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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 17 Temmuz Cuma

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz Cuma

Bugün ay İkizler burcunda. Güne enerjik başlıyoruz. Bugün sürekli konuşmak ve sosyalleşmek isteyebiliriz. Ancak Mars Koç burcunda. Bu da biraz fazla kırıcı sözler duymamıza ya da söylememize neden olabilir. Bu yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Ayın İkizler hali eğlenceli bir gün geçirmek için elimizden geleni yapacağımızı gösteriyor. Bugün uzun süredir görmediğimiz kişilerle iletişime geçip bolca dertleşmek isteyebiliriz. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 09:24 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 09:31
Günlük burç yorumları - 17 Temmuz Cuma

KOÇ: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenseniz de, önleyemediğiniz kuruntularınızla problemlerinizi abartmaya başladınız.

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Günlük burç yorumları - 17 Temmuz Cuma

BOĞA: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize güç kanıtlama çabanız, tepki alabilir.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz Cuma

İKİZLER: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Tercihleriniz için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz Cuma

YENGEÇ: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 17 Temmuz Cuma

ASLAN: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.

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