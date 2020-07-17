Günlük burç yorumları - 17 Temmuz Cuma

Bugün ay İkizler burcunda. Güne enerjik başlıyoruz. Bugün sürekli konuşmak ve sosyalleşmek isteyebiliriz. Ancak Mars Koç burcunda. Bu da biraz fazla kırıcı sözler duymamıza ya da söylememize neden olabilir. Bu yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Ayın İkizler hali eğlenceli bir gün geçirmek için elimizden geleni yapacağımızı gösteriyor. Bugün uzun süredir görmediğimiz kişilerle iletişime geçip bolca dertleşmek isteyebiliriz. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 17 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...