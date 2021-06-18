Günlük burç yorumları - 18 Haziran Cuma

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Haziran cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 08:42Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 08:45
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KOÇ: ANİ gelişecek duygusal olaylara karşı kendinizi hazırlamalısınız. Çalıştığınız ortamlarda duygusal bir beraberlik gündeme gelebilir. Kalbi boş olan Koç'lar için, değişik bir dönem.
BOĞA: KENDİNİZE yönelteceğiniz mantıklı sorularınızla, aranızda bir türlü açıklığa kavuşmayan ve bir sır görüntüsü veren konuların ne kadar gereksiz olduğunu göreceksiniz. Partneriniz için, özel planlar yapın.
İKİZLER: İÇİNİZİN bir yerlerinde sürekli olarak, bir türlü gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bu tür düşünceler sizi daha çok hayata bağlıyor.
YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız, bulunduğunuz ortamlarda karşılaşacağınız kişilerle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Taviz vermek istemiyorsunuz. Olayları iddialaşmaların ötesine taşımamalısınız.
ASLAN: DUYGUSAL konularda takıntılısınız. Partnerinizin düşüncelerini merak ettiğinizi ona belli etmek istemiyorsunuz. Karşılıklı konuşmaların size sağlayacağı yarar konusunda şüpheleriniz olabilir.