Günlük burç yorumları - 18 Kasım Pazartesi

BOĞA: Çevrenizin isteklerini güçlü algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Olaylara kısa yollardan mantıklı çözüm getireceksiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinizi yaşama geçirmek konusunda; deneyimlerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı ulaşacaksınız.
YENGEÇ: Ay, içsel düşüncelerinizi olumlu etkilerken; girişimciliğinizin destek görmesi, gururunuzu okşayabilir. Dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişen istekleriniz konusunda kendinizi zorlamayın.
ASLAN: Ay, burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda hızlı fırsatlar sunuyor. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz. Yapmayın!