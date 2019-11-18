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Günlük burç yorumları - 18 Kasım Pazartesi

Günlük burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2019 Pazartesi 09:16
Günlük burç yorumları - 18 Kasım Pazartesi

KOÇ: Parasal değerlerinizi gözden geçirmek isteyeceksiniz. Yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. Güven kelimesine gün içinde çok ihtiyacınız var. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 18 Kasım Pazartesi

BOĞA: Çevrenizin isteklerini güçlü algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Olaylara kısa yollardan mantıklı çözüm getireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Kasım Pazartesi

İKİZLER: Düşüncelerinizi yaşama geçirmek konusunda; deneyimlerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı ulaşacaksınız.

Günlük burç yorumları - 18 Kasım Pazartesi

YENGEÇ: Ay, içsel düşüncelerinizi olumlu etkilerken; girişimciliğinizin destek görmesi, gururunuzu okşayabilir. Dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişen istekleriniz konusunda kendinizi zorlamayın.

Günlük burç yorumları - 18 Kasım Pazartesi

ASLAN: Ay, burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda hızlı fırsatlar sunuyor. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz. Yapmayın!

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