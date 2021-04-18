Günlük burç yorumları - 18 Nisan Pazar

BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.
YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN oldukça yüksek olduğu bir gün . Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.
ASLAN: OLAYLAR karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz için farklı fikirlerine saygı göstermelisiniz.