Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Cumartesi

Bugün ay İkizler burcunda. Ayın İkizler burcunda olması sosyalleşmek istediğimiz bir güne uyandığımızı gösteriyor. Sosyal medyada zaman geçirmek ya da konuşmadığınız kişilere bir adım atmak isteyebilirsiniz. Özellikle uzun süre görmediğiniz arkadaşlarınızı arayabilir ve onlarla tüm gün birlikte olmak için plan yapabilirsiniz. Bu arada Yeniay 20 Temmuz'da. Artık çok az kaldı. Bu Yeniay'ı iyi değerlendirin. Çünkü oldukça şifalı olacak. Ruhunuzda sizi yoran şeyleri bu Yeniay ile birlikte şifalandırın. Çünkü eylül ayındaki Mars retrosu daha büyük yaralar açabilir. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...