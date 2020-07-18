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Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Cumartesi

Bugün ay İkizler burcunda. Ayın İkizler burcunda olması sosyalleşmek istediğimiz bir güne uyandığımızı gösteriyor. Sosyal medyada zaman geçirmek ya da konuşmadığınız kişilere bir adım atmak isteyebilirsiniz. Özellikle uzun süre görmediğiniz arkadaşlarınızı arayabilir ve onlarla tüm gün birlikte olmak için plan yapabilirsiniz. Bu arada Yeniay 20 Temmuz'da. Artık çok az kaldı. Bu Yeniay'ı iyi değerlendirin. Çünkü oldukça şifalı olacak. Ruhunuzda sizi yoran şeyleri bu Yeniay ile birlikte şifalandırın. Çünkü eylül ayındaki Mars retrosu daha büyük yaralar açabilir. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:22 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:33
Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Cumartesi

KOÇ: Görüşeceğiniz kişilerin farklı beklentileri olabilir. Bu durumlara karşı geliştirdiğiniz iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Cumartesi

BOĞA: Çalıştığınız kişilere karşı katı bir şekilde soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergileyerek, aslında işlerin gelişme sürecini de garantiye alıyorsunuz. Bu konuda dikkatli davranmalısınız.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Cumartesi

İKİZLER: Yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Cumartesi

YENGEÇ: Nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 18 Temmuz Cumartesi

ASLAN: Ona karşı hisleriniz farklı olsa da günlük hayatta davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Böyle davranmanız aslında risk olabilecek koşullara önleminizi sağlıyor.

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