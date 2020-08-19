Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Çarşamba

Bugün Ay Başak burcunda. Sabah saatlerinde Aslan burcunda bir Yeniay gerçekleşti. Bu Yeniay ile birlikte harekete geçiyoruz. Yapmak istediklerimizi hayata geçirme zamanı. Sert etkileri varmış gibi gözükse de, Yeniay sayesinde hayatımızı değiştirmekten korkmayacağız. Bugün titiz aynı zamanda derin düşüncelere daldığımız bir gün olacak. Güneş Aslan burcundan çıkmaya hazırlanıyor. Başak devri başlamak üzere. 1 ay boyunca derin sorgulamalar içerisinde olabiliriz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...