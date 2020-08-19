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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Çarşamba

Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Çarşamba

Bugün Ay Başak burcunda. Sabah saatlerinde Aslan burcunda bir Yeniay gerçekleşti. Bu Yeniay ile birlikte harekete geçiyoruz. Yapmak istediklerimizi hayata geçirme zamanı. Sert etkileri varmış gibi gözükse de, Yeniay sayesinde hayatımızı değiştirmekten korkmayacağız. Bugün titiz aynı zamanda derin düşüncelere daldığımız bir gün olacak. Güneş Aslan burcundan çıkmaya hazırlanıyor. Başak devri başlamak üzere. 1 ay boyunca derin sorgulamalar içerisinde olabiliriz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:53 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:06
Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Çarşamba

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

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Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Çarşamba

BOĞA: Sistemli hareket ettiğiniz müddetçe, hedeflerinize bir noktada yaklaşacaksınız.. Duygularınızdan emin olduğunuz bir gün.
Fikirlerinizi ortaya koyarken, işin duygusal zenginliğini de unutmuyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Çarşamba

İKİZLER: Bugün yumuşak ve sade davranışlarınızla özellikle herkesin takdirini kazanabilirsiniz. Haksızlıklar karşısında takınacağınız yapıcı tavırlar dikkat çekeceksiniz. İskelet sisteminizi yormamalısınız.

Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Çarşamba

YENGEÇ: Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gün. İstekleriniz de aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.

Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Çarşamba

ASLAN: Duygusal enerjinizde yükselmeler söz konusu. Kazançlarınız konusunda ütopik düşünceler içinde olacaksınız. İşbirliğine ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda ne denli haklı olduğunuzu düşünmelisiniz.

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