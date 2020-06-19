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Günlük burç yorumları - 19 Haziran Cuma

Merkür retrosu dün itibariyle yengeç burcunda başlamıştı. Bu etkiye 21 Haziran'da Güneş Tutulması eşlik edecek. Büyük bir tutulma bizi bekliyor. Tutulma yengeç burcunda meydana gelecek ve doğum haritanızda temsil ettiği evle ilgili sonlanmalar olabilir. Gökyüzündeki gezegenlerin retro hareketi ve Güneş Tutulması uyku düzenimizi bozabilir. Büyük etkiye hazır olmak için iyice dinlenmelisiniz. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 19 Haziran Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 08:53 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





