Günlük burç yorumları - 19 Haziran Cuma
Merkür retrosu dün itibariyle yengeç burcunda başlamıştı. Bu etkiye 21 Haziran'da Güneş Tutulması eşlik edecek. Büyük bir tutulma bizi bekliyor. Tutulma yengeç burcunda meydana gelecek ve doğum haritanızda temsil ettiği evle ilgili sonlanmalar olabilir. Gökyüzündeki gezegenlerin retro hareketi ve Güneş Tutulması uyku düzenimizi bozabilir. Büyük etkiye hazır olmak için iyice dinlenmelisiniz. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 19 Haziran Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 08:53
Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 09:05
KOÇ: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar karşınıza çıkacak.
BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.
İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin birçok konudan daha önemli. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.
YENGEÇ: Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandıklarınızdan taviz vermek istemiyorsunuz.
ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.