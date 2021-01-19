Günlük burç yorumları - 19 Ocak Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 19 Ocak Salı günlük burç yorumları... KOÇ: Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için, bulundukları ortam çok önemli. BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi bazı düşüncelere sevk edebilir. Fakat unutmamalısınız ki, gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız. İKİZLER: Tartışmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.. YENGEÇ: Bugün Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz. ASLAN: Bugün sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Eski dostların bir araya gelmesi size keyifli saatler yaşatacak. BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz. Planlarınızı uygularken; kibar fakat ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularla daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.