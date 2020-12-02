Günlük burç yorumları - 2 Aralık Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Aralık Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Giriş Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 08:33Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 08:38
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KOÇ: Çevrenizde bulunan abartılı insanlardan uzak kalın. Boş konuşmalardan siz de rahatsız oluyorsunuz ve konsantrasyonunuzun dağılıyor. Oysa kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.
BOĞA: Tepkileri düşünmek atmanız gereken adımlarınıza engel oluyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat başarısız olduğunuz zamanlarda tek başınıza kaldığınızı unutmayın
İKİZLER: Partnerinizin size karşı sorgulayıcı tavırlarından çok rahatsız oluyor ve çok ciddi sonuçlara mal olacak aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Olaya daha yumuşak bir şekilde yaklaşabilirsiniz.
YENGEÇ: Duygusal konularda biraz daha cesaret ve atılganlığa ihtiyacınız var. Partnerinizden gelen istekler sizi bazen çaresizlik içinde bırakıyor. En yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.
ASLAN: Bir an önce gerçekleştirmek istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye çalışın. Hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar sizin için önemli.