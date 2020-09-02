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Günlük burç yorumları- 2 Eylül Çarşamba

Ay Balık burcunda. Güne duygusal başlıyoruz. Bugün hassas ve alıngan bir gündeyiz. Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşti. Bu Dolunay ile birlikte güne başladık. Yanlış anlamaların olduğu bir gün. Kendinizi yalnız hissedebilir ya da bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ağlamak isteyenlerin çoğaldığı bir gün. İçsel sorgulamalar yapmaktan kaçınmayın. Bu Dolunay sayesinde gerçekleri göreceksiniz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:48 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 10:05
Günlük burç yorumları- 2 Eylül Çarşamba

KOÇ: Dostlarınızla bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek ve çapını büyütmek istiyorsunuz. Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerden birisiniz.

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Günlük burç yorumları- 2 Eylül Çarşamba

BOĞA: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

Günlük burç yorumları- 2 Eylül Çarşamba

İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak. Dengelerinizin önemli olduğunu biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları- 2 Eylül Çarşamba

YENGEÇ: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

Günlük burç yorumları- 2 Eylül Çarşamba

ASLAN: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği emin olabilirsiniz.

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