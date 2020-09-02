Günlük burç yorumları- 2 Eylül Çarşamba

Ay Balık burcunda. Güne duygusal başlıyoruz. Bugün hassas ve alıngan bir gündeyiz. Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşti. Bu Dolunay ile birlikte güne başladık. Yanlış anlamaların olduğu bir gün. Kendinizi yalnız hissedebilir ya da bugün yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ağlamak isteyenlerin çoğaldığı bir gün. İçsel sorgulamalar yapmaktan kaçınmayın. Bu Dolunay sayesinde gerçekleri göreceksiniz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...