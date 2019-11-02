Günlük burç yorumları - 2 Kasım Cumartesi

İKİZLER:

Yönetici gezegeniniz Merkür, çalışma ve sağlık evinizde geri gidiyor. Çevrenizle yaşadığınız huzursuzluklar, canınızın sıkılmasına neden oluyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Kişisel duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız. Ailenizle ilintili olan olaylardan çok daha fazla ilgileniyorsunuz. Sanatsal olaylar ilginizi çekiyor.