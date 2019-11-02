Günlük burç yorumları - 2 Kasım Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 2 Kasım 2019 Cumartesi 09:54Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2019 Cumartesi 09:57
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KOÇ:
Yönetici gezegeniniz Mars, karşıt burcunuzda ilerliyor. Ortak İlişkilerinizde güçlü bir aksiyon var. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilir ve aynı fikirde olmadığınız kişilere tepki oluşturabilirsiniz. Yaptırımcı yönünüzü karşınızdaki kişiye kabul ettiremediğiniz için, bugün oldukça sinirli ve huzursuz olacaksınız.
Yönetici gezegeninizi ortak paylaştığınız Venüs zıt burcunuzda yolculuğundan olumlu etkileniyorsunuz. Adaletli ve savunmacı yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün aşk konusunda önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranış biçimi, sizi olumlu motive ediyor. Seviyor ve seviliyorsunuz. Ortaklıklar konusunda, yaratıcılığınızdan faydalanabilirler.
İKİZLER:
Yönetici gezegeniniz Merkür, çalışma ve sağlık evinizde geri gidiyor. Çevrenizle yaşadığınız huzursuzluklar, canınızın sıkılmasına neden oluyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Kişisel duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız. Ailenizle ilintili olan olaylardan çok daha fazla ilgileniyorsunuz. Sanatsal olaylar ilginizi çekiyor.
YENGEÇ:
Karşıt burcunuzda ilerleyen Plüton'dan güçlü etkileşimler ve zorlanmalar alıyorsunuz. Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine gerecek ve uzun zamandır beklediğiniz performansı yakalayacaksınız Yeteneklerinizin anlaşılması için, yakın çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz.
ASLAN:
Ay kombinasyon burcunuz Yay'da ilerliyor. Bugün, paylaşımlarınızın gündeme gelmesiyle, ilginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Fikirlerinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, ani hareketlerden uzak kalmalısınız. Özellikle duygusal sorunlarınızı çok fazla kafanıza takıyorsunuz.