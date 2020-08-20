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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Perşembe

Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Perşembe

Bugün Ay Başak burcunda. Ay Başak burcundayken, telaşlı ve gergin hissedebiliriz. Temizlik yapma isteği ve içsel sorgulamalar nedeniyle bugün bolca başımız ağırabilir. Dikkatli olup, fevri hareket etmemeliyiz. Venüs Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Bu da evlenmek için güzel bir açı. Aşk gezegeni Venüs, Yengeç burcunda bizi duygusal bir havaya sokabilir. Gökyüzünde ateş hakimiyeti var. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:25 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:36
Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Perşembe

KOÇ: Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlüsünüz. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.
Bir takım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarına yol açabilir.

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Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Perşembe

BOĞA: Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İsteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı ve fikirlerinizi kimseyle paylaşmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Perşembe

İKİZLER: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekim gücünüzü çevrenizde deneyebilir ve başarıyı sağlayabilirsiniz. Seviyeli sohbetleri seviyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Perşembe

YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz. Aranılan kişi olmak mutluluk verecek.

Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Perşembe

ASLAN: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. Gün içinde kendinizle ilgili planlarınızı aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.

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