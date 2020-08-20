Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Perşembe

Bugün Ay Başak burcunda. Ay Başak burcundayken, telaşlı ve gergin hissedebiliriz. Temizlik yapma isteği ve içsel sorgulamalar nedeniyle bugün bolca başımız ağırabilir. Dikkatli olup, fevri hareket etmemeliyiz. Venüs Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Bu da evlenmek için güzel bir açı. Aşk gezegeni Venüs, Yengeç burcunda bizi duygusal bir havaya sokabilir. Gökyüzünde ateş hakimiyeti var. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...