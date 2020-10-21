Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları... KOÇ: Aşk konusunda oldukça çekimser davranarak partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızdakiler sosyal aktivitelerinize olumlu yansıyacak. BOĞA: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız bitmiyor. İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. YENGEÇ: Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. ASLAN: Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz. BAŞAK: Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzdan ve etrafınızdan çabuk etkileniyor. Problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz. Bugün sosyal aktiviteleriniz canlanıyor. TERAZİ: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çok çabuk etkileniyorsunuz.