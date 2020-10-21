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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba

Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 09:51
Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba
Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba

KOÇ: Aşk konusunda oldukça çekimser davranarak partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızdakiler sosyal aktivitelerinize olumlu yansıyacak.

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Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba
Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba

BOĞA: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız bitmiyor.

Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba
Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba

İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba
Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba

YENGEÇ: Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz.
Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı geldi.

Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba
Günlük burç yorumları - 21 Ekim Çarşamba

ASLAN: Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.

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