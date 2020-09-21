Günlük burç yorumları - 21 Eylül Pazartesi
Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 10:03
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 10:03
KOÇ: Finans evinizle ilgili fırsatları yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Yaptığınız planlarınızı herkesten gizli tutun.
BOĞA: Bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için destek göreceksiniz. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz. Egonuzu tatmin etmek için fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edeceksiniz.
YENGEÇ: İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılacağınız bir gün.
ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.