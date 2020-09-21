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Günlük burç yorumları - 21 Eylül Pazartesi

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 10:03 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 10:03
Günlük burç yorumları - 21 Eylül Pazartesi

KOÇ: Finans evinizle ilgili fırsatları yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Yaptığınız planlarınızı herkesten gizli tutun.

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Günlük burç yorumları - 21 Eylül Pazartesi

BOĞA: Bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için destek göreceksiniz. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 21 Eylül Pazartesi

İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz. Egonuzu tatmin etmek için fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Eylül Pazartesi

YENGEÇ: İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılacağınız bir gün.

Günlük burç yorumları - 21 Eylül Pazartesi

ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.

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