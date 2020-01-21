Günlük burç yorumları - 21 Ocak Salı

Burcunuz bugün size neler söylüyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Ocak Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 09:23Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 09:28
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KOÇ
Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.
Güneş'in bulunduğu konum, yakın bağlarla bağlı olduğunuz kişilerle ilişkilerinizin daha da pekişmesine neden olacak. Yollar ve eğlencelerin önem kazanacağı bir gün. Dostlarınızla birlikte alacağınız ortak kararlar her iki tarafı da memnun edici sonuçlara neden olacak. İçgüdüleriniz mükemmel çalışıyor.
İKİZLER:
Maddi konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor. Bugün, bazı konularda acele karar vermemeli, çevrenizden yardım almalısınız.
YENGEÇ:
Duygusal değişimlere açık bir gün içinde olmanıza rağmen, bilinçaltınızda sizi sıkan düşüncelerinizden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bugün partnerinizle gideceğiniz ortamlarda gelgitler yaşamanız mümkün. Aynı fikirlere sahip olsanız bile, karşılıklı yansıtmalarınızda başarısız davranıyorsunuz. Ortak bir payda bulmaya çalışmalısınız.
ASLAN:
Ay sizin kombinasyon burcunuz Yay'da ilerliyor. İsteklerinizin tavanı oldukça yüksek seyredecek. İçsel disiplininizin mükemmel oluşu yüzünden partnerinizin bazı kusurlarını görmezlikten gelmek istemiyorsunuz. Partnerinizle birbirinize aykırı davranışlar içinde olmanız aranızda bazı pürüzlerin oluşmasına neden olacak.