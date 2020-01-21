  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Günlük burç yorumları - 21 Ocak Salı

Günlük burç yorumları - 21 Ocak Salı

Burcunuz bugün size neler söylüyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Ocak Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 09:23 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 09:28
Günlük burç yorumları - 21 Ocak Salı

KOÇ

Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 21 Ocak Salı

BOĞA:

Güneş'in bulunduğu konum, yakın bağlarla bağlı olduğunuz kişilerle ilişkilerinizin daha da pekişmesine neden olacak. Yollar ve eğlencelerin önem kazanacağı bir gün. Dostlarınızla birlikte alacağınız ortak kararlar her iki tarafı da memnun edici sonuçlara neden olacak. İçgüdüleriniz mükemmel çalışıyor.

Günlük burç yorumları - 21 Ocak Salı

İKİZLER:

Maddi konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor. Bugün, bazı konularda acele karar vermemeli, çevrenizden yardım almalısınız.

Günlük burç yorumları - 21 Ocak Salı

YENGEÇ:

Duygusal değişimlere açık bir gün içinde olmanıza rağmen, bilinçaltınızda sizi sıkan düşüncelerinizden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bugün partnerinizle gideceğiniz ortamlarda gelgitler yaşamanız mümkün. Aynı fikirlere sahip olsanız bile, karşılıklı yansıtmalarınızda başarısız davranıyorsunuz. Ortak bir payda bulmaya çalışmalısınız.

Günlük burç yorumları - 21 Ocak Salı

ASLAN:

Ay sizin kombinasyon burcunuz Yay'da ilerliyor. İsteklerinizin tavanı oldukça yüksek seyredecek. İçsel disiplininizin mükemmel oluşu yüzünden partnerinizin bazı kusurlarını görmezlikten gelmek istemiyorsunuz. Partnerinizle birbirinize aykırı davranışlar içinde olmanız aranızda bazı pürüzlerin oluşmasına neden olacak.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Avustralya'da felaketler bitmiyor! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Avustralya'da felaketler bitmiyor! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
BİZE ULAŞIN