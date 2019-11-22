Günlük burç yorumları - 22 Kasım Cuma

Günlük burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Kasım Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 09:08Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma 09:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ:
İnandığınız konularda savaş vermekten hoşlanıyorsunuz.. Bugün, bir takım olayların üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz. Gününüzün olumsuz etkilenmesine izin vermemelisiniz. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için, hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz.
Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz.
İKİZLER:
İlişkilerinizde huzursuzlukla karşılaşmak istemiyorsanız, partnerinizle aranızda küçük sorunları büyütmeyin. Her işin altından kolayca kalktığınız için, bugün, çevrenizdeki kişilerin problemlerine ortak olmanızı isteyebilirler. Güvenmediğiniz kişilerin etkisinden kalmadan, onlardan hemen uzaklaşmalısınız.
YENGEÇ:
Yardımlaşma duygunuzun yoğun olduğu gün içinde, çevrenizde biriken insan topluluğu size prestij kazandıracak. Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. Bugün karşı tarafın kaprislerini gurur haline getirmeden dinlemeli, empati yeteneğinizi kullanmalısınız.
ASLAN:
Yakın dostlarınızın duygusal desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz fakat taviz vermeyen yapınızla çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle çekişmeler yaşayabilirsiniz. Sizin isteklerinizi karşı tarafın karşılayabilmesi için otoriter olmanız, bazılarını rahatsız edecektir. Bugün, bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin.