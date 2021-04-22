Günlük burç yorumları - 22 Nisan Perşembe

Burcunuzda bugün sizi bekleyenler neler? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmenz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:15Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:19
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KOÇ: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için sebep yok. Sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışın. Denetleme ve diretme özelliğiniz karşınızdaki kişileri kırıyor.