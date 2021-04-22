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Günlük burç yorumları - 22 Nisan Perşembe

Burcunuzda bugün sizi bekleyenler neler? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmenz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:15 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:19
Günlük burç yorumları - 22 Nisan Perşembe

KOÇ: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için sebep yok. Sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışın. Denetleme ve diretme özelliğiniz karşınızdaki kişileri kırıyor.

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Günlük burç yorumları - 22 Nisan Perşembe

BOĞA: SEVDİĞİNİZ kişiyle zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Bugün Merkür ve Venüs burcunuzda ilerleyerek size şans veriyor. İdeallerinizi destekleyen kişilerle görüşüyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 22 Nisan Perşembe

İKİZLER: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Nisan Perşembe

YENGEÇ: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yenince daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalın. Bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 22 Nisan Perşembe

ASLAN: KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınızda başarılısınız. Aşk sadece 'ben' duygusu değil. Her şeyi kendinize göre yorumlamayın.

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